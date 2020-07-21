В Бурятии возбуждено 6 уголовных дел в отношении золотодобытчиков

В ходе добычи драгметалла они загрязнили водные объекты





В Бурятии за 2018-2020 гг. прокурорами выявлено 314 нарушений закона об охране и использовании недр. Как сообщили в республиканской прокуратуре, наиболее распространенными нарушениями со стороны органов местного самоуправления являются несоблюдение порядка предоставления земельных участков для освоения недр, отсутствие контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, отсутствие муниципальных нормативных правовых актов о порядке такого контроля.

Характерными нарушениями со стороны недропользователей являются самовольная добыча, несоблюдение условий лицензий, отсутствие экологической экспертизы на проектную документацию, несанкционированное размещение отходов производства, загрязнение вод.Так, в Баунтовском районе по постановлениям прокурора по фактам загрязнения вод в ходе добычи россыпного золота возбуждено 6 уголовных дел.Пресекались нарушения в работе организаций, осуществляющих геологические и маркшейдерские работы. Организациями для маркшейдерского обслуживания горных работ использовались приборы без поверки, не соблюдалась периодичность направления маркшейдеров на повышение квалификации.«Для устранения нарушений приняты меры реагирования, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности», отметили в прокуратуре.Фото: pixabay.com