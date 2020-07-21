Жители Бурятии пожаловались прокурору на отсутствие мест для бомжей

Галина Ковалёва провела прием в Прибайкальском районе





16 июля прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный прием жителей Прибайкальского района. Как сообщили в республиканской прокуратуре, граждане поднимали проблему оплаты коммунальных услуг и утверждения тарифов за отопление. Обратившиеся обозначили проблему помещения детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в период распространения коронавирусной инфекции. Также местных жителей беспокоит нехватка мест в учреждениях социального обслуживания для лиц без определенного места жительства.



Представители женского совета при администрации одного из сельских поселений поставили вопрос о контроле за неблагополучными семьями при расходовании ими единовременных денежных выплат на несовершеннолетних детей.Также на прием обратились главы трех муниципальных образований района, которые сообщили о несогласии с привлечением их к административной ответственности.«Всего поступило 9 обращений. Прокурором республики даны поручения о проведении проверок, восстановлении нарушенных прав заявителей», сообщили в надзорном ведомствеФото: прокуратура Бурятии.