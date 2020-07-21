В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3767

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения в республике ниже среднероссийского уровня







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3767. Это на 38 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ 2119 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2941 человек, умерли 38 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по улице Пирогова 30 «а» умер пациент 86 лет с хронической ишемией головного мозга, гипертонической болезнью, рецидивирующей тромбоэмболией легочной артерии на фоне тромбоза вен обеих нижних конечностей и с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции.



Из 38 новых случаев COVID-19: 12 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1269 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 357 больных. Из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 431 больной COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – один, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся три человека, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В трех обсерваторах находятся 20 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 882 человек, с нарастающим итогом – от 217 030 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель республики составляет 375,1, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В ДФО по информации на 20 июля, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 410,8 случаев. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов дальневосточного федерального округа лидерами по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения являются Камчатский край – 957,3 и Магаданская область – 801,6. Наименьший показатель у Приморского края – 294 случая.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 778 059 выявленных случая коронавирусной инфекции – это 529,5 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.



Фото: pixabay.com



