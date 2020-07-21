В детсадах Улан-Удэ всего зарегистрировано шесть случаев COVID-19

Правительство Бурятии будет оказывать господдержку частным детсадам при условии соблюдения ими санитарных правил



В Улан-Удэ продолжаются контрольные мероприятия в дежурных группах детских дошкольных учреждений. На сегодня нарастающим итогом в шести учреждениях дошкольного образования зарегистрировано шесть случаев COVID-19, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.



По его словам, своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить дальнейшего распространения инфекции. Необходимо отметить, что в пяти частных детских садах – это группы по присмотру за детьми - установлены нарушения санитарного законодательства.



В группах по присмотру и уходу за детьми «Лёвушка», «Ступеньки», «Орлёнок», «Карапузики», «Карамелька» не организовано анкетирование родителей не ранее чем за три дня до приема. Прием детей частично велся без медицинских заключений, отсутствовали журналы регистрации термометрии работников, на момент обследования персонал работал без средств индивидуальной защиты. По установленным нарушениям возбуждены административные производства, отметил Сергей Ханхареев.



Решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией 20 июля дополнен перечень требований к участникам программы господдержки частных детсадов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Новым условием для их владельцев станет условие соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм. Требование введено из-за нарушений в период распространения новой коронавирусной инфекции, выявленных в ходе внеплановых проверок.



Напомним, постановлениями правительства Бурятии утверждены меры государственной поддержки частным детским садам в форме предоставления субсидий на реализацию образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. Общая сумма субсидии на 1 ребенка составляет 10 тысяч рублей. На 2020 год на реализацию образовательных программ дошкольного образования в республиканском бюджете предусмотрено 167 миллионов рублей.



Фото: egov-buryatia.ru



