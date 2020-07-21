В Бурятии разрешили работу бань и саун

Правда, они смогут принимать лишь ограниченное число посетителей
В Бурятии с 20 июля разрешили работу бань и саун. Это следует из указа главы республики, опубликованного на официальном сайте правительства.
Как подчеркивается в документе, работа бань и саун возможна только с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции, с загрузкой в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности объекта. Также данные заведения должны зарегистрироваться на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Этим же указом до 31 июля продляется запрет на работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.
Напомним, еще 17 июля представитель Роспотребнадзора Бурятии сообщила, что открывать бани и сауны в ближайшее время не планируется, поскольку «там велики риски заражения из-за близкого контакта посетителей».
Фото: pixabay.com
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