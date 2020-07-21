В Улан-Удэ по поручению мэра началась проверка муниципальных котельных

На подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону выделено 1,7 миллиарда рублей





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова комиссия Комитета городского хозяйства начала проверку готовности городских теплоисточников к отопительному сезону. На особом контроле у комиссии, возглавляемой председателем комитета Сергеем Гашевым, ведомственные котельные. Всего в теплоснабжении потребителей столицы Бурятии участвуют 33 муниципальных котельных, сообщили в мэрии города.

Первый объект, на который выехали члены комиссии, котельная микрорайона Аэропорт с установленной мощностью 30 Гкал/час. Она обеспечивает теплом 59 жилых домов, в которых проживает более 4 тысяч жителей. Сейчас у нее подключена нагрузка в 16 Гкал/ч.





– Сейчас по графику проверяем подготовку всех котельных к новому сезону и текущий ремонт теплосетей. Это дает нам понимание реального состояния и позволяет внести сразу свои замечания, – сообщил председатель Комитета городского хозяйства.





Как отметил Сергей Гашев, по результатам прошлого отопительного периода количество крупных (свыше 6 часов) технологических нарушений на сетях теплоснабжения снизилось на 28%. Так в отопительный период 2018-2019 гг. зафиксировано 26 случаев, в отопительный период 2019-2020 гг. – зафиксировано 19 случаев. Также уменьшилось количество жалоб граждан на качество услуг отопления и горячего водоснабжения, по сравнении с предыдущим годом на 22,6%.





Комиссия осмотрела котельное оборудование и теплотрассу, проверила объемы выполненного капитального ремонта. В этом году арендатор ПАО «ТКГ-14» заменит конвейерную ленту с роликами, обновит запорную арматуру в отделении химводоотчистки и проведет ремонт электрооборудования.Всего на подготовку объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы столицы Бурятии к отопительному сезону 2020-2021 гг. утвержден план мероприятий на общую сумму 1,7 миллиарда рублей. Это на 550 млн рублей больше, чем в предыдущий год. В рамках данных мероприятий специалисты «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиала ТГК-14 выполняют перекладку тепловых сетей общей длиной 14 км, ремонтируют 16 котельных. В том числе, идет капитальный ремонт пяти котлов, а также ремонт электрооборудования на пяти котельных.Фото: мэрия Улан-Удэ