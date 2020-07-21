В Бурятии снят режим ЧС в Баргузинском районе

Он действовал с 6 июля из-за сложной пожароопасной ситуации



В Бурятии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Баргузинском районе постановлением администрации муниципалитета снят режим ЧС, который действовал с 6 июля, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесной пожар в Забайкальском нацпарке на площади 2320 гектаров локализован, 143 человека работают на его дотушивании.



«Сейчас проводятся также проводятся профотжиги, прокладка минерализованных полос. Ежедневно на пожаре работает вертолет Ми-8. Ситуация под контролем, люди работают. По погоде – сегодня прохладно, но очень сильный ветер каждый день» - рассказал Михаил Овдин, директор особо охраняемой природной территории «Заповедное Подлеморье» на оперативном штабе по охране лесов от пожаров.



За прошедшие сутки в Бурятии зафиксированы четыре новых очага возгорания в Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. Пожары возникли из-за сухих гроз. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше гектара. На тушении работают 56 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Используется 14 единиц лесопожарной техники.



Два лесных пожара в Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы. Еще 2 очага возгорания в Иволгинском и Прибайкальском районах локализованы, продолжается работа по их дотушиванию.



Фото: РАЛХ





