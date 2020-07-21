В Бурятии принято 3,5 тысячи заявлений на «дальневосточный гектар»

С 1 августа земельные участки в республике станут доступны всем жителям страны



В Бурятии по состоянию на 16 июля поступило более 3,5 тысячи заявлений на получение «дальневосточного гектара», сообщила пресс-служба республиканского управления Росреестра.



Наиболее активно формируются земельные участки на территории Кабанского (708), Тарбагатайского (513), Иволгинского (489), Кяхтинского (414), Прибайкальского (361) и Селенгинского (299) районов. Менее востребованы участки на территориях Северо-Байкальского, Баунтовского, Муйского, Баргузинского, Хоринского, Кижингиского, Джидинского и Еравнинского районов.



Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.



В августе 2019 года программа начала действовать в Бурятии, ранее вошедшей в состав ДФО. Сначала бесплатные земельные участки могли получить только жители республики, с 1 февраля 2020 года такая возможность появилась у жителей остальных регионов ДФО. А с 1 августа 2020 года участки станут доступны всем жителям страны. Иными словами, эксклюзивное право на получение земель в республике закончится, как у жителей ДФО, так и у жителей самой Бурятии.



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