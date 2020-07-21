В Закаменском районе Бурятии утонула 14-летняя улан-удэнка

Две девочки нырнули под воду, обеих унесло рекой на глубину, одну удалось спасти







В Закаменском районе в понедельник в 6 километрах от села Шара-Азарга ,в местности Хэлтэгэй утонула 14-летняя жительница Улан-Удэ, сообщили в Республиканском агенстве Го и ЧС.



На реке в месте, запрещенном для купания, отдыхала группа взрослых и детей из 6-7 человек. Две девочки нырнули под воду, обеих унесло течением на глубину. Взрослые смогли спасти только одну девочку. Тело утонувшей находилось на глубине, его подняли по прибытию помощи из села.



Как сообщает Главное управление МЧС по Бурятии, с начала лета в республике утонули 15 человек, в том числе пятеро детей. В связи с ростом гибели детей в республике усилены меры по обеспечению безопасности. Так, во всех районах созданы комиссии, которые ежедневно для оперативного реагирования проверяют массовые места посещения людей для купания.



Основными причинами гибели людей на воде, по оценкам МЧС, являются плавание в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в несанкционированных местах. Во всех случаях гибели детей – отсутствие родительского контроля. Впрочем, в Бурятии практически нет оборудованных пляжей. Все четыре санкционированных пляжа, находятся в Северо-Байкальском районе.



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