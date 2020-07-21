Общественники решили чистить Улан-Удэ системно

Активистам поможет компания «Экоальянс»
Известный общественник Бурятии Чингис Болотов уже несколько лет активно продвигает экологические акции. 21 июля он пригласил журналистов и всех неравнодушных на презентацию своей новой инициативы – «Календарь субботников».
Как выяснилось, Чингис Болотов довольно давно вынашивает идею проведения скоординированных городских субботников.
- Еще весной, когда мы занимались помощью пострадавшим от коронавируса, у ребят стал возникать вопрос: что мы будем делать, когда справимся с вирусом? Мы поняли, что можем делать много добрых дел для людей, для природы, для города, ведь вместе мы сила. Когда я предложил волонтерам продолжить наш проект #мусоризголовы, но сконцентрировать его на мусоре в городе, то получил мощную поддержку. Именно так и появились #чистоскромняги, - рассказывает Чингис Болотов.
По словам общественника, мусор в городе, на тротуарах и газонах раздражает почти всех.
- Городские службы не в состоянии справится со всеми очагами стихийных свалок. С другой стороны, у людей есть реальное желание как-то исправить ситуацию, проводить субботники, следить за чистотой. Даже больше, некоторые частные компании города сами проводят субботники, как правило, выбирая загрязненные пустыри неподалеку от их офисов. Мы решили попытаться объединить все эти инициативы и проводить уборки в тех местах, где это особенно необходимо, – комментирует Чингис Болотов.
Акция «Календарь субботников» стартует под эгидой общественной организации «Новая энергия» и регионального оператора «Экоальянс». Компания готова включать в маршрут своих автомобилей места проведения субботников, снабжать волонтеров пакетами, перчатками и т.д.
Даты ближайших субботников уже определены: 24 июля, 1 и 8 августа. С точным календарем субботников можно ознакомиться на сайте Минприроды Бурятии. Также за всеми мероприятия можно следить в инстаграме «Новой Энрегии» @newenergy03.
Активисты приглашают присоединиться к экопроекту всех желающих и неравнодушных граждан. В свою очередь общественник обещает, что постарается в рамках субботников проводить различные развлекательные мероприятия.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?