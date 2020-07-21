Общественники решили чистить Улан-Удэ системно

Активистам поможет компания «Экоальянс»





Известный общественник Бурятии Чингис Болотов уже несколько лет активно продвигает экологические акции. 21 июля он пригласил журналистов и всех неравнодушных на презентацию своей новой инициативы – «Календарь субботников».

- Еще весной, когда мы занимались помощью пострадавшим от коронавируса, у ребят стал возникать вопрос: что мы будем делать, когда справимся с вирусом? Мы поняли, что можем делать много добрых дел для людей, для природы, для города, ведь вместе мы сила. Когда я предложил волонтерам продолжить наш проект #мусоризголовы, но сконцентрировать его на мусоре в городе, то получил мощную поддержку. Именно так и появились #чистоскромняги, - рассказывает Чингис Болотов.



