В Улан-Удэ ТГК-14 вскрыла свежеуложенный асфальт

В мэрии ошарашены действиями энергокомпании





Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, ТГК-14 вскрыла новый асфальт, уложенный во дворе по ул. Геологическая, 17 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как выяснилось, энергокомпания неожиданно решила отреагировать на более чем двухлетние запросы и жалобы местной управляющей организации на расположенный рядом с домом «парящий» колодец тепловой камеры и провести капитальный ремонт теплотрассы.





Между тем, как отметили в Комитете городского хозяйства, перед началом благоустройства дворов чиновники всегда уведомляют ресурсоснабжающие организации о конкретных адресах, чтобы согласовать с ними график капитальных и текущих ремонтов тепло- и энергосетей.





«Мы два года обращались в диспетчерскую ремонтно-эксплуатационного участка ТГК-14. Снимали и отсылали фото и видео «парящего» колодца возле дома Геологическая, 17. Но ответа не поступало, - рассказывает председатель ТСЖ «Лидер» Наталья Сафонова. - Месяц назад неожиданно пожелтели и засохли два больших дерева возле магазина, как выяснилось позже, причина была в том, что из сгнивших и дырявых труб бежала горячая вода, которая повредила корни. Наконец, мы обратились за помощью в администрацию Октябрьского района, на обращение которой ТГК-14 сразу отреагировало. 17 июля мне позвонили из диспетчерской и попросили убрать автомашину возле магазина, чтобы произвести раскопку. Совпадение или нет, но днем ранее комиссия комитета городского хозяйства как раз приняла наш двор после ремонта».По ситуации с повреждением отремонтированного двора по ул. Геологическая, 17 Комитетом городского хозяйства направлено официальное письмо гендиректору ТГК-14.«Действия со стороны ПАО «ТГК-14» свидетельствуют о халатном отношении и формальном подходе к работе. Администрацией Октябрьского района, Комитетом и Товариществом неоднократно в ваш адрес были направлены обращения о необходимости проведения ремонта указанного участка сетей, в том числе о парении колодца вблизи указанного дома, однако обращения проигнорированы. В итоге жители несут двойные неудобства в комфортности проживания и находятся в недоумении от такой абсурдной ситуации, когда после проведенного асфальтирования ПАО «ТГК-14» проводит ремонт тепловых сетей», - говориться в письме.Фото: мэрия Улан-Удэ