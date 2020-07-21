Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются

В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров
Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории - пока тщетно, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Это сопоставимо с площадью самых маленьких субъектов Российской Федерации – таких как города Москва (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).
«В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров. Поиск результатов не дал», - сказал собеседник агентства.
Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.
В региональном главке МЧС агентству рассказали, что в операции участвуют самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. По информации ведомства, воздушные суда после дозаправки отправились на второй за день вылет.
«Кукурузник» Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Фото: biletik.aero
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