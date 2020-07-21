Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются

В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров



Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории - пока тщетно, сообщил



Это сопоставимо с площадью самых маленьких субъектов Российской Федерации – таких как города Москва (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).



«В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров. Поиск результатов не дал», - сказал собеседник агентства.



Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.



В региональном главке МЧС агентству рассказали, что в операции участвуют самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. По информации ведомства, воздушные суда после дозаправки отправились на второй за день вылет.



«Кукурузник» Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.



Фото: biletik.aero

Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории - пока тщетно, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.Это сопоставимо с площадью самых маленьких субъектов Российской Федерации – таких как города Москва (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).«В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров. Поиск результатов не дал», - сказал собеседник агентства.Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.В региональном главке МЧС агентству рассказали, что в операции участвуют самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. По информации ведомства, воздушные суда после дозаправки отправились на второй за день вылет.«Кукурузник» Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.Фото: biletik.aero