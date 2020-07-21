В Бурятии огнеборцы спасли из пожара бабушку

Он не могла самостоятельно выбраться из горевшего дома в селе Сужа



В Бурятии сегодня утром пожарные федеральной и государственной противопожарных служб республики оперативно ликвидировали пожар в жилом доме в селе Сужа Иволгинского района, сообщили в региональном главке МЧС.



Информация о пожаре поступила в 08:53 (мест). К моменту прибытия первого подразделения наблюдалось сильное задымление в брусовом доме. Звено газодымозащитной службы пожарно-спасательной части № 73 в составе - начальника караула Михаила Хмары, помощника начальника караула Алексея Федотенко и пожарного Андрея Шишмарева вынесли из горящего дома 72-летнюю бабушку.



«В момент возгорания женщина находилась в доме одна, по ее словам, все было в дыму, в том числе и выход, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Главного управления МЧС России по Бурятии Дмитрий Шулунов.



Сам очаг возгорания был оперативно потушен на площади 3 квадратных метра. Всего к ликвидации было привлечено 7 человек личного состава и две единицы пожарной техники.



Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательными подразделениями Бурятии потушено 10 техногенных пожаров, из них в трех случаях – в жилом секторе, остальные возгорания – это горение бесхозного строения и мусора.



Фото: 03.mchs.gov.ru



