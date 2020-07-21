Буддист из Голливуда Стивен Сигал посетил центр российского буддизма

Для гостя провели специальную экскурсию по буддийскому комплексу и показали национальные виды спорта



Стивен Сигал начал сегодня знакомство с Бурятией с Иволгинского дацана – центра российского буддизма. Для гостя провели экскурсию по буддийскому комплексу. Он поклонился нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Приверженец буддизма, Стивен Сигал признался, что долгие годы ждал этого.



На стадионе при дацане сильнейшие спортсмены республики представили мастеру боевых искусств три опорных национальных вида спорта: бүхэ барилдаан, сур харбалга и сээр хухалга.



Чемпионы Этигэловских игр по бурятской национальной борьбе бухэббарилдаан показали зрелищные схватки. На поле борьбы встретились борцы из районов Бурятии и Усть-Ордынского Бурятского округа. Тонкостями техники разбивания хребтовой кости поделились победители турниров сээр хухалга.



Меткость и точность продемонстрировали лучники – призеры и победители турниров по стрельбе из национального лука. Стивену Сигалу рассказали, какое сакральное отношение у кочевых народов сохранилось к стрельбе из лука и снаряжению.



«У бурят лук был широко распространен в качестве оружия и использовался охотниками вплоть до начала XX века. Во время облавной охоты (зэгэтэ-аба) численность бурятских мэргэнов, объединившихся вместе, могла доходить до 1000 человек. Лук и стрелы висели в юрте бурята на почетном месте. Переступить через них считалось грехом. Стрелу также использовали в обрядах. В старину считалось, что она способна принести человеку благодать, фортуну и плодородие, - рассказали гостю.



В Галерее народов Азии гостю представили выставку скульптур из дерева и бронзы мастерской «Эрхим Дархан» и картины бурятских художников. Осваивая новые техники скульптурного дела, мастера «Эрхим дархан» добавляют мотивы народной и буддийской мифологии в свои работы, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

