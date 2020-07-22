Чиновники мэрии Улан-Удэ скрыли доходы и имущество

Нарушения антикоррупционного закона выявила прокуратура





Прокуратура Бурятии выявила нарушения антикоррупционного законодательства в аппарате администрации Улан-Удэ.

«Сотрудниками аппарата не обеспечена полнота и достоверность сведений о размере собственных доходов и доходов близких родственников, о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе, открытых банковских счетах. Неполные и недостоверные сведения сообщались при поступлении на муниципальную службу. Вопреки законодательству о предотвращении конфликта интересов в одном из подведомственных учреждений в непосредственном подчинении были трудоустроены супруги», - сообщили в надзорном ведомстве.По результатам рассмотрения представления прокуратуры за нарушение закона восемь должностных лиц администрации города привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к урегулированию конфликта интересов в подведомственном учреждении.Фото: «Номер один»