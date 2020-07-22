В Бурятии выздоровели 77% пациентов с COVID-19

Успешно завершили лечение и выписались из больниц почти 3000 человек, однако прирост числа больных пока не прекращается







В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3786. Это на 19 случаев больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ 2130 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2983 человек, умерли 38 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 9 новых случаев COVID-19: 10 человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 1269 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 348 больных. Из них 19 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 417 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - пять тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – два, старше 65 лет - два. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся четыре человека, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В трех обсерваторах находятся 33 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1800 человек, с нарастающим итогом – от 218 830 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Бурятии на 21 июля 77% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 76%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 97%. На втором месте – Якутия – выздоровели уже 92% пациентов, на третьем – Еврейская автономная область и Забайкальский край, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.



Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 33%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 52% от общего числа заболевших коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 34 285 случаев заболевания коронавирусом, более половины (71%) жителей выздоровели. Это четвертый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 78%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 61%. В целом показатель по стране чуть выше показателя по ДФО и составляет 72%.



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