В Улан-Удэ из-за отсутствия туалета для персонала закрыли пивнушку

В период пандемии это является грубым нарушением
В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 90 суток работу магазина разливных напитков «Пиванофф» в 140а микрорайоне. Причина - не соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в период распространения короновирусной инфекции.
Как сообщили в УФССП Бурятии, для персонала магазина не были оборудованы отдельные от общего пользования туалет и раковина для мытья рук, что является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Причем в марте владелец торговой точки уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение, однако предписание Роспотребнадзора он проигнорировал.
Теперь для возобновления работы магазина индивидуальному предпринимателю необходимо обеспечить сотрудников отдельным санузелом.
Фото: pixabay.com
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