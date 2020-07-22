В Улан-Удэ из-за отсутствия туалета для персонала закрыли пивнушку

В период пандемии это является грубым нарушением





В Улан-Удэ судебные приставы приостановили на 90 суток работу магазина разливных напитков «Пиванофф» в 140а микрорайоне. Причина - не соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в период распространения короновирусной инфекции.

Как сообщили в УФССП Бурятии, для персонала магазина не были оборудованы отдельные от общего пользования туалет и раковина для мытья рук, что является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Причем в марте владелец торговой точки уже привлекался к административной ответственности за такое же правонарушение, однако предписание Роспотребнадзора он проигнорировал.Теперь для возобновления работы магазина индивидуальному предпринимателю необходимо обеспечить сотрудников отдельным санузелом.Фото: pixabay.com