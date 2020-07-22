22.07.2020
В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов почти на 3 млн рублей

В Бурятии выявили контрабанду лесоматериалов почти на 3 млн рублей

Незаконно вывозились в КНР пиломатериалы из сосны и  лиственница

Фирма из Бурятии  незаконно вывезла в Китай 382 кубометра древесины  хвойных пород на 2,87 миллиона рублей.  Контрабанду древесины выявили сотрудники Бурятской таможни совместно с сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе таможни.

Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, фирма незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала пиломатериалы в Китай по подложным документам. Всего фирма  вывезла через  железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни  322,4 кубометра пиломатериалов из сосны и 60 кубометров  из лиственницы.

Бурятская таможня по фактам контрабанды лесоматериалов возбудила уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до семи лет, со штрафом до 1 миллиона рублей.

Фото: Бурятская таможня
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