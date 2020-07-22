В Бурятии из тайги эвакуировали туристку из Москвы со сломанной ногой

Инцидент произошел в 18 км от источников на реке Алла в Курумканском районе



В Бурятии из труднодоступной местности накануне вечером вертолетом Ми-8 МЧС России эвакуировали туристку из Москвы и передали ее врачам Баргузинской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).



Информация о том, в Курумканском районе Бурятии, в 18 км от источников на реке Алла участница зарегистрированной тургруппы из Москвы сломала ногу, и передвигаться самостоятельно не может, поступила 19 июля вечером. Руководитель группы (в составе двух человек) по спутниковому телефону назвал координаты местонахождения.



Шесть спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО на автомобиле УАЗ выехали на помощь пострадавшим. В течение последующих суток спасатели поднялись пешим ходом вверх по течению реки Алла, обнаружили туристов. Организовав четыре навесные переправы, общей протяженностью около 50 метров, транспортировали женщину и ее спутника на безопасную площадку, пригодную для посадки вертолета.



Фото: bpso.ru

