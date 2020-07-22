Депутат Хурала Бурятии не удержался и взялся за секатор

Найдан Чимбеев постриг деревья в центре Улан-Удэ





Депутат Хурала Бурятии, директор ООО «Иволгинский плодово-ягодный питомник» Найдан Чимбеев провел санитарную подрезку насаждений на Арбате в Улан-Удэ. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в «Фейсбуке»

«Вчера вечером, проходя по Арбату, увидел, как за прошлый год и это лето подросли саженцы декоративных культур четырехлетнего возраста: груши, ильма, сибирской яблони, клена, полукультурки, посаженные работниками Иволгинского плодово-ягодного питомника. Саженцы хорошо подросли, благодаря хорошему поливу, так как они растут в центре цветочных клумб, где регулярно проводится полив», - рассказал Найдан Чимбеев.По словам депутата, он не смог удержаться, чтобы не провести санитарную подрезку насаждений, то есть подстричь неправильно растущие ветви, сделать прореживание кроны, удалить слабые ветви и устроить штамб будущих деревьев. В машине парламентария для этого как раз нашелся секатор.«Надеюсь, что они быстро подрастут. Желательно комитету городского хозяйства в будущем их не стричь в виде шаров, как подстригают клёны, которые растут на Арбате, чтобы из них выросли красивые, кустистые деревья и создавали тень в летнее время», порекомендовал Найдан Чимбеев.Фото: с личной страницы Найдана Чимбеева в «Фейсбуке»