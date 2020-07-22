С «Группы Илим» взыскано 13 млн руб ущерба, причиненного фауне

Компания российских долларовых миллиардеров из списка Forbes боролась за рубли «до последнего патрона»
Акционерное общество «Группа Илим» не пожелало в добровольном порядке компенсировать ущерб, причиненный объектам животного мира, несмотря на подробное разъяснение Конституционного суда России. Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой в суд направлен иск о взыскании с лесопользователя суммы ущерба. Прокурор доказал доводы иска, и сегодня решение суда о взыскании с общества 13 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, причиненного объектам животного мира, вступило в законную силу, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Как сообщал «Номер один», проверка, проведенная Усть-Илимской межрайонной природоохранной прокуратурой, установила, что «Группа Илим» в 2016-2017 годах на основании договоров аренды лесных участков произвела рубку лесных насаждений на площади около 30 тыс гектаров. Территория, на которой велась заготовка древесины, является охотничьими угодьями, средой обитания животного мира.
Несмотря на то, что вырубка леса велась законно – это не исключило причинение вреда компонентам окружающей среды. Так, лесозаготовительная деятельность неизбежно влечет миграцию зверей и птиц, снижение их численности и продуктивности популяции на соответствующей территории.
Согласно расчету, проведенному специалистами министерства лесного комплекса Иркутской области, ущерб от деятельности компании за два года превысил 13 млн рублей. С целью понуждения к возмещению причиненного вреда прокуратурой в адрес генерального директора предприятия внесено представление. Однако законные требования прокурора исполнены не были.
Акционерное общество, полагая несправедливой норму закона, предписывающую необходимость оплаты вреда, причиняемого объектам животного мира при вырубках леса, обратилось в Конституционный суд РФ с жалобой. Однако он отклонил доводы юридического лица.
«Группа Илим» - один из мировых лидеров по производству целлюлозно- бумажной продукции. На комбинатах компании выпускается 75% всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% российской бумаги. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании превышает 3,4 млн тонн, она экспортируется в 70 стран. Владелец «Илима» — швейцарская компания Ilim Holding, равными долями которой владеют, с одной стороны, американская International Paper и, с другой, российские акционеры (в том числе председатель совета директоров группы Захар Смушкин, члены совета директоров Борис Зингаревич и Михаил Зингаревич, Леонид Ерухимович). В 2019 году американский журнал Forbes («Форбс») опубликовал 33-й ежегодный список богатейших миллиардеров мира. В него включены пять новичков из России. Среди них оказались председатель совета директоров «Группы Илим» Захар Смушкин (1 млрд долларов) и член совета директоров этой же группы Борис Зингаревич (1 млрд долларов).
Фото: baikalproc.ru
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