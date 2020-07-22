В пригороде Улан-Удэ пожарные спасли два жилых дома

Им угрожал переход огня с горевшего бесхозного дома в селе Сотниково







В Бурятии в пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково накануне вечером произошел пожар в бесхозном доме. На момент прибытия пожарных горела кровля дома, огонь перешел на веранду, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Существовала угроза перехода огня на два соседних жилых дома, расположенных в 2,5 и 4 метрах. от горящего строения. Пожарные встали на защиту жилых домов, а затем подали ствол на тушение возгорания.



В результате пожара уничтожена кровля дома и веранда на общей площади 56 квадратных метра, переход огня на жилые дома огнеборцы не допустили.



Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.



Аналогична причина и еще одного возгорания в Иволгинском районе. Ночью в ДНТ «Авиатор» произошел пожар в бесхозном нежилом строении. На момент прибытия пожарных горела кровля, огонь переходил на основные конструкции строения. Пожарные ликвидировали возгорание за 6 минут. В результате пожара повреждены стена и кровля нежилого строения на общей площади 30 квадратных метров.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

