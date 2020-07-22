В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2

Поиски продолжаются третий день, но результатов нет



В Бурятии сегодня возобновлены поиски пропавшего самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту. В зоне поисков работают два борта Ан-2 и вертолет Ми-8, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Сегодня идет уже третий день поисковых работ. Накануне полеты двух Ан-2 и Ми-8 проходили в Окинском и Тункинском районах Бурятии. Однако результатов до сих пор нет. Нет и версий того, что могло случиться с «кукурузником».



Ведется доследственная проверка ЧП Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР. Инцидент находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.



Поисковые работы продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, отмечают в региональном главке.



Напомним, в 20:21 мск воскресенья поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». По предварительной информации, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.







Фото: vssut.sledcom.ru В Бурятии сегодня возобновлены поиски пропавшего самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту. В зоне поисков работают два борта Ан-2 и вертолет Ми-8, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Сегодня идет уже третий день поисковых работ. Накануне полеты двух Ан-2 и Ми-8 проходили в Окинском и Тункинском районах Бурятии. Однако результатов до сих пор нет. Нет и версий того, что могло случиться с «кукурузником».Ведется доследственная проверка ЧП Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР. Инцидент находится на контроле Бурятской транспортной прокуратуры.Поисковые работы продолжаются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, отмечают в региональном главке.Напомним, в 20:21 мск воскресенья поступила информация о том, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 (бортовой номер 71276) авиакомпании «Феникс». По предварительной информации, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. Как сообщал «Номер один» , в прошлом году авиакомпания «Феникс» занималась в республике этими же работами. И Ан-2 совершал аварийную посадку в Тункинском районе.Фото: vssut.sledcom.ru