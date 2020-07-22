В Бурятии прогнозируют ливни

Очередное штормовое предупреждение передают синоптики





По данным гидрометцентра, 23 июля в Бурятии ожидаются кратковременные дожди, грозы, по южной половине республики пройдут ливни. Ветер при грозах будет достигать 15-20 м/с.

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