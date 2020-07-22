В Улан-Удэ благодаря тревожной кнопке задержали подозреваемых в краже

Двое молодых задержаны в номере отеля спящими после бурной ночи



Кнопка тревожной сигнализации сработала утром в одной из гостиниц в Советском районе Улан-Удэ. Прибывшей группе задержания администратор объяснила, что к ним обратился постоялец с жалобой на кражу – у мужчины из номера похитили сотовый телефон и деньги.



Благодаря системе видеонаблюдения, смонтированной в отеле, было установлено, что ночью двое молодых людей ходили по номерам и распивали спиртное с постояльцами. В ходе распития спиртных напитков один из подозреваемых зашел в незапертый номер и похитил у спящего жильца сотовый телефон и деньги.



Патрулем вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии граждане были задержаны спящими, после бурной ночи, прямо у себя в номере.



Задержанные, жители Улан-Удэ 19 и 20 лет, доставлены в отдел полиции.В ходе личного досмотра у одного из задержанных было изъято похищенное и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

