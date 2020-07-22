В Бурятии открылись почти все кафе, закрытые из-за нарушений «антиковидных» правил

Нарушения в них устранены





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, по состоянию на 22 июля в республике остается приостановленной деятельность двух организаций общественного питания. Это закусочная в поселке Восточный по ул. Мунгонова и закусочная «Виктория» на территории Кикинского лесничества. Деятельность 11 организаций возобновлена в связи с устранением ранее выявленных нарушений.

В ведомстве отметили, что основными нарушениями, выявленными в кафе, являются рассадка за одним столом более четырех человек, отсутствие у работников справок о прохождении медосмотра, подтверждающие отсутствие контакта с инфекционным больным, отсутствовал запас дезинфицирующих средств и кожных антисептиков для посетителей и персонала.Всего судами республики по фактам нарушений противоэпидемического режима приостанавливалась работа 13-ти организаций общепита.Фото: «Номер один»