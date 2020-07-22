В Муйском районе ливни мешают ремонту дороги

Произошел подмыв временного участка дороги, потребовалась отсыпка для возобновления движения



Непогода и сильные дожди затруднили ход работ по ремонту дороги и моста в Муйском районе, где еще 16 июня ливень размыл мост и участок дороги в 17 километрах от поселка Иракинда.



После оборудования проезда для большегрузных и легковых автомобилей, был начат ремонт моста. Однако, 21 июля из-за сильных осадков уровень воды на реке поднялся и произошел подмыв временного участка дороги. Восстановление моста приостановили, так как рабочие проводили отсыпку.



Сейчас проезд открыт для всех видов транспорта. Работы по ремонту моста продолжаются, сообщили в Республиканском агенстве ГО и ЧС.



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