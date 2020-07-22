В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-2

У следствия имеются основания полагать, что в результате инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа



В Бурятии по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) возбуждено уголовное дело по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-2, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел в 19 часов 37 минут по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, в установленное время экипаж на связь не вышел.



По предварительным данным, воздушным судном совершался облет Тункинского и Окинского районов Бурятии с целью определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).



В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа, отметили в управлении.



В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



Следственной группой проведен осмотр взлетно-посадочной площадки в поселке Кырен, где изъяты образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: vssut.sledcom.ru

