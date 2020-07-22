Минвостокразвития представило законопроект о «вольном приносе»

Документ вынесен на обсуждение Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям



Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вынесло на обсуждение Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям концепцию проекта федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие которого позволило бы легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях.



«Сейчас у нас самая начальная стадия обсуждения. Законопроект прошел первый круг согласования. Мы получили соответствующую картинку предложений и замечаний федеральных органов исполнительной власти», - сообщил во вступительном слове статс-секретарь – замглавы минвостокразвития Павел Волков, представивший концепцию законопроекта парламентариям. Он добавил, что обсуждения на площадке Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, в том числе благодаря личному участию его председателя Николаю Николаеву, всегда позволяли найти сбалансированное решение по вопросам, которые возникали ранее у министерства по законодательным инициативам.



Замглавы минвостокразвития напомнил, что законопроект о старательской деятельности разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера – полпреда главы государства на Дальнем Востоке Юрия Трутнева параллельно с минприроды РФ, которое подготовило свой вариант законопроекта.



Говоря о ключевых положениях законопроекта, замминистра отметил, что сейчас граждане России лишены возможности на законных основаниях добывать драгоценные металлы. Добывать имеют право только юридические лица, получив лицензию на аукционе или конкурсе. Добывать можно только из официально зарегистрированных месторождений, поставленных на государственный баланс. Такой сложный порядок доступа к драгметаллам, по мнению авторов законопроекта, ограничивает в правах простых граждан, не отвечает современных реалиям и создает криминогенные факторы.



«Во многих районах Севера и Дальнего Востока из-за отсутствия рабочих мест выручка от нелегального золота, добытого в ручьях, по берегам рек и в других местах, является остальным источником средств существования. Граждане вынуждены нарушать закон, чтобы прокормить себя и семью. При этом нелегальная добыча золота производится по ценам, гораздо ниже рыночных, и полностью лишено какого-либо участия государства с точки зрения сборов, налогов и всего остального. Это полностью выведенный из экономики сектор. По нашим оценкам, может достигать 20% и выше», - сказал Павел Волков.



Он уточнил, что легальная добыча золота действовала в советское время, начиная с 1921 года. Исторический опыт, по его сведениям, показывает, что именно после отмены легальной отмены золота гражданами в середине 50-х годов криминогенная ситуация в этой сфере сильно ухудшилась. При этом большой объем теневого рынка объясняется исключительно экономическими причинами.



«Есть и другая проблема. Нынешнее регулирование неэффективно с точки зрения использования природных ресурсов. На территории Сибири и Дальнего Востока есть большое количество техногенных россыпей, в которых фактически содержится золото, не извлеченное во время предыдущих промышленных разработок, либо мелкие россыпи, неперспективные для промышленного освоения. Хотя эти месторождения могли бы быть отработаны законно, и наша цель как раз сделать именно это», - информировал замминистра.



По его словам, еще одной целью является ликвидация нелегальной добычи, поскольку, когда частная добыча драгметалла станет экономически выгодным для людей занятием, теневой рынок сократится. «Кроме того, это создаст для регионов новую налоговую базу, активизирует предпринимательскую деятельность, ускоряет разведку и имеет ряд других полезных последствий с точки зрения экономики региона, где старательская деятельность будет осуществляться свободно», - перечислил Павел Волков.



Одним из главных преимуществ предлагаемого минвостокразвития законопроекта о старательской деятельности он назвал стремление максимально упростить возможность заняться добычей, сняв в том числе бюрократическую нагрузку. И добавил, что предоставление участков предполагается с помощью онлайн-системы, аналогичной распределению «дальневосточных гектаров», что исключит неправомерное препятствие.

Размер старательского участка может составлять до 15 гектаров, но замминистра считает необходимым совместными усилиями выработать наиболее подходящую величину. «Также ключевой момент, который нужно обговаривать, это запрет на использование промышленных устройств. Это вопрос дискуссионный», - подчеркнул он, обратившись к участникам совещания с предложением обсудить этот пункт.



Замглавы минвостокразвития рассказал, что законопроект предполагает отказ от налога на добычу полезных ископаемых и применение упрощенной системы налогообложения.



«Важным вопросом для нас, и знаю, что для всех собравшихся тоже, является проведение рекультивации старательского участка после завершения добычи. Мы предусмотрели мероприятия, которые должны быть выполнены старателем. Давайте обсудим механизмы, которые дадут больше гарантии для выполнения этих требований».



К числу вопросов, которые требуют уточнения, Павел Волков также отнес создание условий для сдачи драгметаллов, к примеру, возвращение некогда существовавших золотоприемных касс.



Подготовленный минвостокразвития законопроект получил одобрение в ряде регионов, где планируется распространить действие документа. В частности, временно исполняющий обязанности главы минприроды Магаданской области Нурлан Мухамбетов в очередной раз выступил в поддержку, обозначив перспективами принятия законопроекта в регионе развитие экотуризма, создание рабочих мест, ликвидация незаконной добычи. Одним из явных аргументов для выполнения последнего представитель власти Колымы считает повышение выплат за добытое золото: нелегально драгметалл сдается за полцены, а после принятия законопроекта у старателей автоматически пропадет интерес к незаконной сдаче, поскольку вполне официально они смогут сдавать золото по близкой к рыночной цене.



По информации главы минпрома Якутии Максима Терещенко, главной причиной поддержки законопроекта со стороны властей республики является перспектива создать дополнительные рабочие места, причем как непосредственно старательские, так и работников для ведения хозяйства, пока сам хозяин занят на приисках.



У концепции обсуждаемого законопроекта на совещании нашлось немало противников. В том числе в руководстве Роснедр, Союза золотопромышленников России. Отдельные представители властей регионов Дальнего Востока выступили против легализации добычи драгметаллов частными лицами.



Подводя итоги обсуждения, Павел Волков сообщил, что все прозвучавшие в ходе дискуссии замечания и предложения будут тщательно рассмотрены, проанализированы и в зависимости от актуальности и целесообразности учтены.



Проект федерального закона «О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» минвостокразвития подготовило в мае 2020 года. Согласно документу, планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли. Старательский участок будет выдаваться сроком на три года. Добычу там можно осуществлять простыми орудиями на глубине до 5 метров. Максимальный объем добытого драгметалла не должен превышать 30 килограммов в год. По истечении срока пользования землей старатель должен провести все необходимые природовосстановительные работы, сообщает пресс-служба минвостокразвития.



Фото: minvr.gov.ru

