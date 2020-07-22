ТГК-14 рассказала свою версию о раскопках нового асфальта в Улан-Удэ

По информации компании, на ул. Геологическая 17 произошла авария на теплосетях





ТГК-14 рассказала о причинах раскопок во дворе дома по ул. Геологическая 17, где ремонтники вскрыли асфальт, недавно уложенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».