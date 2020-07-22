ТГК-14 рассказала свою версию о раскопках нового асфальта в Улан-Удэ

По информации компании, на ул. Геологическая 17 произошла авария на теплосетях
ТГК-14 рассказала о причинах раскопок во дворе дома по ул. Геологическая 17, где ремонтники вскрыли асфальт, недавно уложенный в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Как сообщили в пресс-службе компании, 17 июля в районе жилого дома по ул. Геологическая, 17 было обнаружено повреждение трубопровода на внутриквартальной теплосети, являющееся муниципальной собственностью. Аварийный порыв образовался на ветхом участке теплосети после проведенных гидравлических испытаний. Так как под отключение горячей воды попадали потребители сразу нескольких жилых домов, аварийная бригада незамедлительно приступила к ремонту.
При этом в ТГК-14 отметили, что при плановых обходах парений и выхода воды на поверхность на данном участке тепловой сети не было зафиксировано. Ранее, при совместном осмотре данного участка с представителями Комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ течей и парений тоже не было выявлено.
Напомним, Комитет городского хозяйства вчера излагал иную версию вскрытия нового асфальта во дворе дома. По словам чиновников, энергетики после двухлетних просьб от местного ТСЖ внезапно решили устранить проблему «парящего» колодца, не уведомив о своих намерениях администрацию.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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