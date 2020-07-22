В Бурятии поддержат бизнес, который еще не пока возобновил работу

Это точки общепита в ТРЦ, кинотеатры, допобразование, аттракционы, бассейны и сфера развлечений



Предприниматели из отраслей, деятельность которых еще не возобновлена в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказали о своих проблемах главе Бурятии Алексею Цыденову на штабе по обеспечению устойчивого развития экономики в режиме видеоконференцсвязи, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Работающие в сфере дополнительного образования предприниматели попросили смягчить ограничительные мероприятия в отношении организаций их сферы.



«Вопрос по дополнительному образованию мы 23 июля выносим на штаб по коронавирусу. Роспотребнадзор готов рассмотреть снятие ограничений на проведение индивидуальных занятий при условии соблюдения всех санитарно-профилактических мероприятий. Также определимся по понятию «групповое занятие». Посмотрим, что считать группой – два, три или пять учеников», - рассказал Алексей Цыденов.



Также глава Бурятии поручил минпромторгу рассчитать расходы владельцев аттракционов на коммунальные платежи, охрану и другие затраты простаивающих парков, чтобы рассмотреть возможность поддержки предпринимателей.



Ряд представителей общепита, расположенного внутри торговых центров, деятельность которых еще не возобновлена, сообщили, что торговые центры повысили им арендную плату после разрешения на работу для коллег с отдельным входом. Алексей Цыденов попросил минпромторг организовать совещание для владельцев торговых центров, чтобы решить вопрос роста арендной платы.



Кроме того, предприниматели попросили усовершенствовать отдельные услуги центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Глава региона поручил минэкономики и минпромторгу нормативно закрепить продление сроков микрозайма при отсрочке на аналогичный период и сделать предложения по изменению ставки рефинансирования в соответствии с ключевой ставкой ЦБ.



Напомним, сегодня в республике деятельность не возобновили расположенные внутри торговых центров предприятия общественного питания, кинотеатры, организации дополнительного образования, плавательные бассейны. Также ограничена организация конференций, выставок и развлечений.



Фото: egov-buryatia.ru

