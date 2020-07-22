У-УАЗ передал на летные испытания вертолет для спецназа

Ми-8АМТШ-ВН создан с учетом опыта боевого применения вертолетов в военных конфликтах



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) начал цикл летных испытаний нового военно-транспортного вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Первый полет вертолета состоялся в летно-испытательном центре Национального центра вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова, сообщает пресс-служба Ростеха.



Новая боевая машина, предназначенная для высадки и огневой поддержки десантов, а также проведения специальных операций, оснащена новейшим оборудованием, усиленным вооружением и защитой. Испытания позволят оценить аэродинамические и летно-технические характеристики вертолета, маневренность, устойчивость и управляемость машины, а также надежность и эффективность работы системы вооружения и средств защиты.



«Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяет использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа», – сказал индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.



Опытный образец вертолета, изготовленный на Улан-Удэнском авиационном заводе и дооборудованный в НЦВ «Миль и Камов», ранее демонстрировался на крупнейших российских отраслевых выставках. Концепция нового ударно-транспортного вертолета получила высокую оценку также у иностранных военных делегаций. На форуме «Армия-2019» был заключен контракт с Министерством обороны РФ на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении.



Новый вертолет разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.



Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.



Ми-8АМТШ-ВН может выполнять широкий круг задач: от транспортно-десантных операций и огневой поддержки до обеспечения действий сил специального назначения. Основа новой несущей системы вертолета – усовершенствованный несущий винт с цельнокомпозитными лопастями современной аэродинамической компоновки. Применение усовершенствованного несущего винта, имеющего более высокую тягу, в сочетании с более мощными двигателями позволило повысить тяговооруженность, маневренность, скорость полета, получить новые характеристики при работе в высокогорье и жарком климате. Другой важной особенностью несущей системы Ми-8АМТШ-ВН является более эффективный Х-образный рулевой винт.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВН имеет повышенную боевую живучесть и защищенность, которые обеспечиваются бортовым комплексом обороны, титановой и кевларовой бронезащитой и другими конструктивными мерами. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолёта, но и десант в грузовой кабине. Благодаря двум сдвижным дверям и дополнительным люкам значительно расширены возможности Ми-8АМТШ-ВН в части высадки десантов.



Машина вооружена пулемётами калибра 12,7 мм. Наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолёт оснащён также комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что позволяет вести борьбу с воздушными и наземными целями, уничтожать огневые точки и бронетехнику противника.



Новое воздушное судно приспособлено к высокоэффективному применению в темное время суток. Для этого он оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, дополненной поисковым прожектором с инфракрасным спектром, двухдиапазонным светотехническим оборудованием и адаптирован под применение очков ночного видения. При этом многие боевые задачи могут выполняться в автоматическом режиме благодаря интегрированному пилотажно-навигационному комплексу и цифровому автопилоту. Высокоавтоматизированное пилотажно-навигационное оборудование Ми-8АМТШ-ВН существенно уменьшает нагрузку на экипаж, что повышает эффективность применения вертолёта в условиях современного боя.



Фото: rostec.ru



