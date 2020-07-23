В Бурятии обиженные работники пожаловались на директора прокурору

Им не выплатили зарплату за май







На прием к прокурору Муйского района пришли 14 работников ресурсоснабжающей организации ООО «Икибзяк». Они рассказали, что компания задолжала им зарплату за май 2020 года в сумме 801 тыс. рублей.

Прокурор внес гендиректору предприятия представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд 14 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты.Суд требования прокурора удовлетворил. На данный момент долг по зарплате перед работниками погашен.Фото: «Номер один»