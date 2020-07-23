В Бурятии COVID-19 взял рубеж «3800»

В республике к летальному исходу привели 0,96% случаев COVID-19, по России - 1,61%



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3824. Это на 38 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ - 2155 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3035 человек, умерли 39 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре на улице Солнечная умер пациент 66 лет страдавший ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом, перенесший резекцию желудка по поводу рака желудка, с тяжелой коронавирусной инфекцией. Он находился в реанимационном отделении на ИВЛ девять дней.



Из 38 новых случаев COVID-19: 13 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 915 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 350 больных. Из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 400 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся три пациента с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – один, старше 65 лет - один. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В трех обсерваторах находятся 25 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2047 человек, с нарастающим итогом – от 220 877 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



В Бурятии к летальному исходу привели 0,96% выявленных случаев COVID-19. Этот показатель увеличился: по данным на 15 июля 0,78% выявленных случаев коронавируса привели к летальному исходу. Показатель Бурятии находится на шестом месте среди регионов ДФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе самый высокий процент смертности заболевших коронавирусом зафиксирован в Еврейской автономной области – 1,37%. В Камчатском крае летальность среди заболевших COVID-19 составляет 1,36%, это второй показатель. На третьем месте Амурская область – 1,33%. Не зафиксировано ни одного летального случая за все время в Сахалинской области.



Общее число жертв новой инфекции в стране возросло до 12 745. Показатель смертности по России - 1,61%. По сравнению с аналогичным периодом на прошлой неделе отмечается рост этого показателя с 1,58% до 1,61%



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