Московские коллекторы затравили жительницу Бурятии из-за несуществующего долга

На женщину обрушился шквал звонков и смс-сообщений



В Бурятии московское ООО «Национальная служба взыскания» в очередной раз привлечено к административной ответственности за незаконные действия при возврате долга.



Как сообщили в УФССП Бурятии, к приставам обратилась женщина с жалобой на звонки из коллекторского агентства по несуществующему долгу. По её словам, сотрудники агентства на протяжении месяца несколько раз в день звонили и отправляли ей смс-сообщения. Неправомерные действия коллекторов подтвердились детализацией звонков. Всего за два месяца представили агентства совершили около 70 звонков и направили 53 смс-сообщения.



За допущенные нарушения приставы инициировали привлечение коллекторов к административной ответственности. Как выяснилось, ранее эта компания уже неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения.



В очередной раз Арбитражный суд Бурятии признал действия коллекторского агентства незаконными и принял решение назначить компании административный штраф в повышенном размере - 60 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»