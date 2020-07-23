23.07.2020
В Бурятии расширяются площади добычи урана

В Бурятии расширяются площади добычи урана

Роснедра согласовали проект разработки Количканского уранового месторождения

Центральная комиссия по разработке месторождений твердых полезных ископаемых Роснедр согласовала технический проект разработки Количканского уранового месторождения, представленный  АО «Хиагда» («Атомредметзолото»/горнорудный дивизион Росатома).
    
Количканское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывает «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. В соответствии с утвержденным проектом, добыча будет вестись способом скважинного подземного выщелачивания. Предприятие применяет экологически безопасные технологии, работает максимально эффективно и безопасно для окружающей среды, сообщили в его пресс-службе.

«Переработка продуктивных растворов будет осуществляться на локальной сорбционной установке (ЛСУ) месторождения Источное. Получаемый на ЛСУ насыщенный сорбент впоследствии транспортируют в перерабатывающий комплекс Хиагдинского месторождения, где предусматривается его обработка с получением готовой продукции (желтый кек)», - рассказал  заместитель главного инженера - главный геолог АО «Хиагда» Евгений Гурулев.  Срок отработки запасов по проекту составит 19 лет: с 2021 по 2039 годы.

Напомним, ранее Роснедрами согласован технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения. Начало строительства инфраструктуры и подготовка  к освоению Дыбрынского месторождения запланированы на 2022 год, начало добычи - на 2023 год.

В настоящее время предприятие отрабатывает два месторождения Хиагдинского рудного поля — Хиагдинское и Источное. Месторождение Вершинное запланировано к вводу в эксплуатацию во втором полугодии 2020 года.

Фото: АО «Хиагда»

недра уран Бурятия
^