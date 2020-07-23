В Усть-Баргузине организуют площадку накопления ТКО

Суд возложил эту обязанность на муниципалитет по требованию природоохранной прокуратуры



Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор доказал в суде бездействие администрации поселка Усть-Баргузин по созданию места накопления твердых коммунальных отходов. Суд возложил муниципалитет обязанность организовать такую площадку, сообщили в надзорном органе.



При проведении проверки прокуратурой установлено, что органы местного самоуправления поселка, расположенного в Центральной экологической зоне Байкала пренебрегли законом, нарушив нормы, регулирующие порядок обращения с отходами.



В населенном пункте отсутствовало место временного складирования мусора. Такая площадка исполняет роль перегрузочной станции, отходы на ней могут храниться не более 11 месяцев, через нее региональный оператор контролирует мусорные потоки. Более того, организация такой площадки в Усть-Баргузине предусмотрена соглашением, заключенным между министерством природных ресурсовБурятии и региональным оператором «ЭкоАльянс».



Отсутствие площадки привело к накоплению отходов на существующей несанкционированной свалке, находящейся в стадии ликвидации и непригодной для использования в качестве временной площадки, что нарушало законодательство об охране окружающей среды.



Суд согласился с доводами прокурора, удовлетворив иск в полном объеме.



Фото: baikalproc.ru

