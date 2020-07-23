Бурятия вышла в лидеры по мерам поддержки экономики

При этом нельзя утверждать, что республика покажет быстрые темпы восстановления экономики

По данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. В число субъектов с максимальным количеством мер поддержки бизнеса вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Чукотский АО.

Еще восемь регионов — Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия — приближаются к лидерам за счет высокого разнообразия мер поддержки. Среди перечисленных субъектов присутствуют в том числе традиционные аутсайдеры рейтингов инвестиционной привлекательности и экономического развития.

«В условиях открытости данных о мерах поддержки бизнеса субъектов (в том числе отстающим) несложно копировать друг у друга антикризисные региональные нормативно-правовые акты», — уточнили в НРА.

Вместе с тем, полагают аналитики агентства, пока нельзя утверждать, что именно эти регионы окажутся лидерами по темпам восстановления экономик: эффективность мер поддержки можно будет оценить только через несколько месяцев с учетом реального количества организаций и предпринимателей, получивших доступ к мерам поддержки.

«Вполне вероятно, что в лидерах по реальной эффективности мер поддержки окажутся регионы, способные не только прописать большое количество инструментов помощи на бумаге, но и обладающие необходимыми финансовыми и административными ресурсами для их применения», — говорится в обзоре НРА.

По оценке агентства, готовность регионов эффективно поддерживать бизнес может снизить глубину падения валового регионального продукта на 2–3 п.п., а также сократить срок восстановления промышленного производства до двух лет вместо трех–пяти лет для регионов, пренебрегающих поддержкой предпринимателей и компаний.