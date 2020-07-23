В Бурятии из-за непогоды приостановлены поиски пропавшего Ан-2

Самолет в «идеальном состоянии», экипаж «опытнейший», мы понять не можем, что произошло, говорят в авиакомпании



Поиски пропавшего самолета Ан-2, который 19 июля вылетел из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь, приостановлены из-за непогоды. Об этом



Ан-2 авиакомпании «Феникс», по предварительной информации, совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии. На борту находились шесть человек, включая двух членов экипажа пропавшего воздушного судна. По предварительной информации, на борту также были члены экипажей других воздушных судов, которые вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки лесов от тутового шелкопряда.



«По метеоусловиям поиски пока не продолжаются. Дожди, облачность, в облаках болтанка, обледенение», - сказал собеседник агентства.



Поиски с воздушных судов велись в Тункинском и Окинском районах Бурятии. В первый день - 20 июля - искали также в Черемховском районе Иркутской области. В четверг в Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По информации Бурятского гидрометцентра, местами по республике ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер. В Иркутской области 23 июля также идут дожди, прогнозируются грозы и усиление ветра.



Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ в связи с пропажей самолета возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).



Между тем, выяснилось, что полет пропавшего самолета был согласован, но командир экипажа принял решение о вылете раньше указанного в заявки времени. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании «Феникс».

«Полет был согласован с управлением воздушного движения», - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в заявке указывается время вылета, и самолет вылетел раньше указанного в ней часа. Он пояснил, что это допускается правилами полетов - время вылета может быть изменено после поданного по телефону командиром воздушного судна уведомления.



Также в авиакомпании уточнили, что самолет 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии», а экипаж имеет большой опыт полетов. «Эти ребята работают очень много лет, у одного из них 8 тысяч часов полетов. Опытнейший экипаж. Они и в Бурятии, и в Иркутске летали. Поэтому мы понять не можем, что произошло», - подчеркнул представитель авиакомпании.



Родственники пропавших на самолете Ан-2 в Бурятии обращаются за психологической помощью на горячую линию МЧС, специалисты оказывают им помощь. Ежедневно в поисках пропавших людей обследуется около 2 тысяч квадратных километров горной местности, сообщает Главное управление МЧС по Бурятии.



Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля в 19:37 (14:37 мск) из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь, информация об этом поступила в 20:21 (15:21 мск) этого же дня. Самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов, чтобы определить области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа данного воздушного судна и члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были принять участие в обработке лесов.



Фото: biletik.aero Поиски пропавшего самолета Ан-2, который 19 июля вылетел из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь, приостановлены из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре. «Вопрос о завершении поисков решает начальник Росавиации. Пока предпосылок к этому нет», - уточнили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.Ан-2 авиакомпании «Феникс», по предварительной информации, совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии. На борту находились шесть человек, включая двух членов экипажа пропавшего воздушного судна. По предварительной информации, на борту также были члены экипажей других воздушных судов, которые вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки лесов от тутового шелкопряда.«По метеоусловиям поиски пока не продолжаются. Дожди, облачность, в облаках болтанка, обледенение», - сказал собеседник агентства.Поиски с воздушных судов велись в Тункинском и Окинском районах Бурятии. В первый день - 20 июля - искали также в Черемховском районе Иркутской области. В четверг в Бурятии объявлено штормовое предупреждение. По информации Бурятского гидрометцентра, местами по республике ожидаются ливни, грозы, град, сильный ветер. В Иркутской области 23 июля также идут дожди, прогнозируются грозы и усиление ветра.Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ в связи с пропажей самолета возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).Между тем, выяснилось, что полет пропавшего самолета был согласован, но командир экипажа принял решение о вылете раньше указанного в заявки времени. Об этом ТАСС сообщили в авиакомпании «Феникс».«Полет был согласован с управлением воздушного движения», - сообщил собеседник агентства, уточнив, что в заявке указывается время вылета, и самолет вылетел раньше указанного в ней часа. Он пояснил, что это допускается правилами полетов - время вылета может быть изменено после поданного по телефону командиром воздушного судна уведомления.Также в авиакомпании уточнили, что самолет 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии», а экипаж имеет большой опыт полетов. «Эти ребята работают очень много лет, у одного из них 8 тысяч часов полетов. Опытнейший экипаж. Они и в Бурятии, и в Иркутске летали. Поэтому мы понять не можем, что произошло», - подчеркнул представитель авиакомпании.Родственники пропавших на самолете Ан-2 в Бурятии обращаются за психологической помощью на горячую линию МЧС, специалисты оказывают им помощь. Ежедневно в поисках пропавших людей обследуется около 2 тысяч квадратных километров горной местности, сообщает Главное управление МЧС по Бурятии.Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля в 19:37 (14:37 мск) из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь, информация об этом поступила в 20:21 (15:21 мск) этого же дня. Самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов, чтобы определить области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа данного воздушного судна и члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были принять участие в обработке лесов.Фото: biletik.aero