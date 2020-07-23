В Бурятии установили собственника джипа, который заехал в Байкал

Полиция направила материалы в Ангаро-Байкальское управление Росрыболовства для принятия правового решения







Полицейские Бурятии по информации, размещенной 21 июля в одной из социальных сетей и ряде региональных СМИ, нашли джипера, заехавшего в Байкал, сообщили в республиканском МВД.



После публикации информации бдительного гражданина о том, что неизвестный заехал в озеро Байкал на внедорожнике по приложенным к публикациям фотографиям сотрудниками полиции установлено транспортное средство и его собственник.



В настоящее время материалы направлены в Ангаро-Байкальское территориальное управления Федерального агентства по рыболовству по подведомственности для проведения проверки и принятия правового решения, отметили в министерстве.



По фотографии видно, что владелец дорогого джипа заехал в озеро для манипуляций с гидроциклом. Впрочем, соцсети изобилуют и свидетельствами того, как состоятельные владельцы дорогих иномарок превращают Байкал в автомойку.



Фото: социальные сети



