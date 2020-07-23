В Бурятии объемы ввода жилья ниже прошлогодних

Почти 70% жилья население строит само, а 58% построенных «метров» приходится на Улан-Удэ







В Бурятии январе-июне нынешнего года введены в эксплуатацию 675 жилых домов (1223 квартиры) общей площадью 84,8 тысячи квадратных метра с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, сообщает Бурятстат.



Без учета жилых домов, построенных в садоводствах, ввод жилья составил 75,3 тысячи квадратных метра общей площади и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 7%.



Населением за счет собственных и заемных средств построено жилых домов (с учетом садоводств) общей площадью 57,6 тысячи квадратных метра - или 68% общего объема введенного в республике жилья. Без учета жилых домов, построенных в садоводствах, населением введено 48,2 тысячи квадратных метра - или 70,5 % к январю-июню 2019 года.



Более половины (57,8 %) введенного в республике жилья (с учетом садоводств) приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируют Иволгинский, где было введено 7,2 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Заиграевский – 5,6 %, Кабанский – 4,1 %, Баргузинский район – 2,9 %.



Напомним, минстрой России требует от всех регионов стремиться к росту темпов ввода жилья вне зависимости от внешних факторов, создавая предпосылки и реализуя потенциал для наращивания объемов строительства как многоквартирных домов, так и ИЖС. Согласно июльскому указу президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» федеральному правительству при участии Госсовета России поручено до 30 октября 2020 года скорректировать национальные проекты, направленные на достижение национальных целей и целевых показателей. Строительство жилья находится в числе приоритетных целей.



Фото: «Номер один»

