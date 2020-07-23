В Иркутске людей похищали на улицах

Возбуждено уголовное дело о бандитизме в отношении восьми человек



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей областного центра, подозреваемых в «создании банды, руководстве и участии в ней» (ч.1 и ч.2 статьи 209 УК), сообщает Следственное управление СКР по Иркутской области.



Ранее фигурантам дела следствием было предъявлено обвинение в совершении девяти эпизодов «похищения человека», «разбоя» и «вымогательства». За незаконный оборот оружия и бандитизм следователи предъявят обвинение в ближайшее время.



По версии следствия, с января по июнь 2019 года в Иркутске руководителем банды и семи активными участниками, в числе которых одна девушка, был совершен ряд преступлений против личности и собственности граждан, а также незаконный оборот оружия.



Как правило, участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения, откуда похищали граждан. С целью вымогательства имущества потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием. В результате потерпевшие соглашались с незаконными требованиями злоумышленников и передавали им свое имущество – автомобили, либо большие суммы денег. В нескольких преступлениях подозреваемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов, действовали дерзко и цинично. Следователями установлено, что от действий банды пострадали восемь человек.



Так, в марте прошлого года в Ленинском районе Иркутска подозреваемые похитили мужчину, а затем вывези его на пустырь в мкр Березовый. Молодые люди нанесли ему удары по телу деревянным предметом и произвели в него выстрел из травматического оружия. Потерпевшему удалось вырваться от нападавших и скрыться.



В мае 2019 года фигуранты уголовного дела, действуя по отлаженной схеме, находясь в микрорайоне Юбилейный Иркутска, блокировали автомобиль «Тойота Королла», которым управлял ранее им не знакомый мужчина. Один из обвиняемых, угрожая потерпевшему пистолетом, выстрелил в воздух, а затем пересадили его в свой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток. Всё это время в отношении него применяли физическую силу, одевали наручники, требуя за освобождение 2 миллиона рублей. После того, как родственники потерпевшего передали злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, мужчину отпустили.



Благодаря слаженным действиям следователей СК России при взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления угрозыска Главного управления МВД России по Иркутской области подозреваемые были задержаны в июне 2019 года. Установлено местонахождение всех похищенных автомобилей, которые возвращены собственникам.



Восемь человек - руководитель и участники банды - содержатся под стражей. Проводятся необходимые следственные действия. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.



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