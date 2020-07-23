Бурятия получила более 230 млн рублей на охрану лесов от пожаров

Почти 160 миллионов рублей направлены непосредственно на борьбу с огненной стихией



В Бурятию поступили дополнительные средства на охрану лесов от пожаров и борьбу с ними, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.



«Деньги на охрану лесов от пожаров уже распределены. 78,2 миллиона рублей направлены на авиамониторинг, остальные 159,6 миллиона - непосредственно на тушение лесных пожаров», - доложил об использовании средств на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



Всего Бурятии на предупреждение лесных пожаров в 2020 году из федерального бюджета было выделено 355,8 миллиона рублей



«Мы прошли сложные пожары в мае-июне, но пожароопасный сезон еще не окончен. В республике высокий класс пожарной опасности – в районах прогревает до плюс 37 градусов. В таких условиях необходимо усилить наземное патрулирование. Продолжить профилактическую работу. Сейчас не время расслабляться» - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 517 лесных пожаров на общей площади 89,5 тысячи гектаров. За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано 470 лесных пожаров на общей площади 124,8 тысячи гектаров.



Напомним, дополнительные средства из федерального бюджета пришли в республику по поручению Владимира Путина. Такую задачу президент России поставил по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах. «Да, лесные полномочия передаются в регионы. Надо определять – а это министерство может сделать – где наиболее пожароопасные ситуации складываются, и туда направлять, прежде всего, эти выделяемые дополнительные ресурсы», - обратился Владимир Путин к руководителям минфина и минприроды РФ.



Фото: РАЛХ

