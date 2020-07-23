В Чите «героиновая» ОПГ заработала более 27 млн рублей

Глава преступного сообщества подозревается в отмывании большей части преступных доходов



В Забайкалье глава «героиновой» ОПГ подозревается в отмывании 21 млн рублей. «Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Год назад в результате оперативной разработки сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю пресечен межрегиональный канал поставки наркотиков в Читу. Одновременно в нескольких районах Читы при силовой поддержке бойцов спецподразделения оперативники и следователи задержали 16 участников организованной группы.



Установлено, что 57-летняя женщина, ее дочь и 31-летний читинец с целью поставки в Забайкальский край героина и дальнейшей его реализации организовали группу лиц, в которую входили не менее 30 человек. В течение года организаторы поставляли героин из Иркутской области и Хабаровского края, другие участники группы реализовывали его на территории Читы и Читинского района как лично, так и бесконтактным способом путем оборудования тайников. Установлено, что злоумышленники совершили около 70 сбытов наркотического средства.



В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято около 500 граммов героина, что составляет около двух тысяч разовых доз. У одного из организаторов изъято 500 тысяч рублей, предположительно добытых преступным путем.



«По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем», - добавила Ирина Волк.



Предварительное расследование уголовных дел продолжается.



Фото: пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю

