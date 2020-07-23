Жителям Улан-Удэ предложили обсудить концепцию ледового городка

Его предлагают сделать в тематике «Верхнеудинская ярмарка»
Мэрия Улан-Удэ предложила посвятить ледовый городок-2021 на главной площади города теме «Верхнеудинская ярмарка». Как отметили в пресс-службе администрации, концепция новогоднего городка выбрана неслучайно. В предстоящем в 2021 году столица Бурятии отмечает свой юбилей – 355-летие со дня основания.
Все объекты и элементы городка в декоративно-художественном оформлении объединяет тема народных гуляний и ярмарок.
Посетителей городка на входе будут встречать скульптурные композиции уходящего года «Мыши» и приходящего года «Быка».
Скульптуры изо льда, встроенные горки и объемно-световые конструкции с тематикой городка, «торговая улица» с домиками-лавками, где будет продаваться новогодняя продукция, «большая катушка» возле центральной елки - все это горожане смогут увидеть в ледовом городке.
Жители города могут познакомиться с проектом и высказать свои замечания, предложения во вкладке «Активный горожанин» на сайте мэрии. Голосование доступно с 21 по 29 июля.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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