Жителям Улан-Удэ предложили обсудить концепцию ледового городка

Его предлагают сделать в тематике «Верхнеудинская ярмарка»





Мэрия Улан-Удэ предложила посвятить ледовый городок-2021 на главной площади города теме «Верхнеудинская ярмарка». Как отметили в пресс-службе администрации, концепция новогоднего городка выбрана неслучайно. В предстоящем в 2021 году столица Бурятии отмечает свой юбилей – 355-летие со дня основания.

Все объекты и элементы городка в декоративно-художественном оформлении объединяет тема народных гуляний и ярмарок.Посетителей городка на входе будут встречать скульптурные композиции уходящего года «Мыши» и приходящего года «Быка».Скульптуры изо льда, встроенные горки и объемно-световые конструкции с тематикой городка, «торговая улица» с домиками-лавками, где будет продаваться новогодняя продукция, «большая катушка» возле центральной елки - все это горожане смогут увидеть в ледовом городке.Жители города могут познакомиться с проектом и высказать свои замечания, предложения во вкладке «Активный горожанин» на сайте мэрии. Голосование доступно с 21 по 29 июля.Фото: мэрия Улан-Удэ