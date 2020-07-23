В Бурятии медведи устраивают «няшные» фотосесии в лесу

Однако не забывают напоминать людям о том, кто является «хозяином» тайги



В Прибайкальском районе Бурятии фотоловушка засекла медвежонка, карабкающегося по дереву, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Буквально несколько дней назад установили новую фотоловушку для фиксации нарушений. Ночью с фотоловушки поступили фотография и видео, на которых видно, как медвежонок лазает по дереву» - рассказывает главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.



Лесники предположили, что медвежонок играет с белочкой, которая живет на этой сосне. «Возможно, медвежонок увидел бурундука или белочку, и любопытство взяло над ним верх» - поделился Алексей Антонов.





Напомним, ранее фотоловушки зафиксировали медведей в Северо-Байкальском и Бичурском районах. Впрочем, «няшные» фотосессии косолапых перемежаются с тревожными сообщениями. В Баунтовском районе медведь задрал бычка на окраине поселка Уакит, в Бичурском районе администрация села Малый Куналей призвала местных сборщиков земляники



При этом медведи



Как сообщал «Номер один», нынче буквально во всех районах Бурятии отмечаются выходы медведей к населенным пунктам, на дороги и на берега озера Байкал. Это связано с высокой численностью и сезонной активностью медведей, считают специалисты. Впрочем, мишек манят также свалки и приваживают люди, подкармливающие косолапых около железных дорог и автотрасс ради эффектного видео.



Фотои видео: РАЛХ В Прибайкальском районе Бурятии фотоловушка засекла медвежонка, карабкающегося по дереву, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«Буквально несколько дней назад установили новую фотоловушку для фиксации нарушений. Ночью с фотоловушки поступили фотография и видео, на которых видно, как медвежонок лазает по дереву» - рассказывает главный лесничий Прибайкальского лесничества Алексей Антонов.Напомним, ранее фотоловушки зафиксировали медведей в Северо-Байкальском и Бичурском районах. Впрочем, «няшные» фотосессии косолапых перемежаются с тревожными сообщениями. В Баунтовском районе медведь задрал бычка на окраине поселка Уакит, в Бичурском районе администрация села Малый Куналей призвала местных сборщиков земляники воздержаться от походов за ягодой в местность Тарбагашка. «В этой местности ходят большие медведи с медвежатами. Причиной их выхода стало халатное отношение жителя села - он выбросил в лесной зоне кишки после забоя скота. И сейчас зловонный запах привлек внимание медведей», - сообщили сельские власти в соцсетях.При этом медведи не всегда спокойно реагируют на людей в лесу. Такой случай произошел недавно в Усть-Баргузинском лесничестве. «Мы проводили противопожарные мероприятия – пахали минполосы с утра. Я шел перед трактором, слышу, как работает, сначала даже не заметил медведя. Немаленький он, конечно, был, зарычал и одним прыжком очутился в 2 метрах от меня. Бегу к трактору, кричу, машу руками трактористу, чтобы он посигналил, пошумел, а в голове только одна мысль – лишь бы успеть добежать» - рассказывает инженер по охране и защите лесов Усть-Баргузинского лесхоза, Сергей Седельников. Добежав до трактора, лесники начали сигналить, и хозяин тайги оставил огнеборцев в покое.Как сообщал «Номер один», нынче буквально во всех районах Бурятии отмечаются выходы медведей к населенным пунктам, на дороги и на берега озера Байкал. Это связано с высокой численностью и сезонной активностью медведей, считают специалисты. Впрочем, мишек манят также свалки и приваживают люди, подкармливающие косолапых около железных дорог и автотрасс ради эффектного видео.Фотои видео: РАЛХ