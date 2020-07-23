В Бурятии 1,6 тысячи предпринимателей хотят получить субсидию на дезинфекцию

Две трети заявлений поданы по телекоммуникационным каналам и через личные кабинеты налогоплательщика







В Бурятии на новую меру государственной поддержки в виде единоразовой безвозмездной субсидии на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий, по данным пресс-службы УФНС России по Бурятии, на сегодняшний день подали заявление 1649 предпринимателей.



«Две трети этих заявлений были поданы по телекоммуникационным каналам связи и через Личные кабинеты налогоплательщика, что очень сильно упростило процедуру обработки заявлений. Заявления будут приниматься до 15 августа включительно», - отмечают в налоговой.



Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей, а также сумма текущих расходов в размере 6,5 тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года. Таким образом, индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, получит 15 тысяч рублей.



Проверить, имеет ли право бизнес на новую субсидию, можно на сайте ФНС России







Фото: pixabay.com В Бурятии на новую меру государственной поддержки в виде единоразовой безвозмездной субсидии на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий, по данным пресс-службы УФНС России по Бурятии, на сегодняшний день подали заявление 1649 предпринимателей.«Две трети этих заявлений были поданы по телекоммуникационным каналам связи и через Личные кабинеты налогоплательщика, что очень сильно упростило процедуру обработки заявлений. Заявления будут приниматься до 15 августа включительно», - отмечают в налоговой.Размер субсидии составляет 15 тысяч рублей, а также сумма текущих расходов в размере 6,5 тысячи рублей на количество работников в мае 2020 года. Таким образом, индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, получит 15 тысяч рублей.Проверить, имеет ли право бизнес на новую субсидию, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия». Также через портал можно отследить ход рассмотрения заявления. Заявления на предоставление субсидий принимаются с 15 июля по 15 августа включительно. Как сообщал «Номер один» , по данным рэнкинга, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА), 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. В число субъектов с максимальным количеством мер поддержки бизнеса вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская и Иркутская области, Пермский край, Челябинская область, Чукотский автономный округ.Фото: pixabay.com