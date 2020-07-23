Артисты из Бурятии попали в шоу на Мосфильме

Телешоу о балете выйдет осенью



Молодые артисты театра Оперы и балета Эрдэм Сандаков и Харука Ямада участвуют в проекте "Большой балет" на канале "Культура".



- Сейчас они на съемках программы в Москве вместе с балетмейстером нашего театра Татьяной Муруевой. Телеэфир запланирован на осень, - рассказали в театре.



Оценку артистам из Бурятии дадут прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнёва, народный артист России Фарух Рузиматов, заслуженный артист России Алексей Мирошниченко и художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета Денис Матвиенко.



Кроме Улан-Удэ в шоу представлены другие региональные театры - Воронеж, Сыктывкар, Уфу, Саратов.



Съемки продлятся на "Мосфильме" до конца июля.



- В этот раз у нас участвуют практически только региональные театры, а за пределами столиц были не такие сложные карантинные меры. Руководители театров шли навстречу, и для пары участников, педагогов и концертмейстеров открывали репетиционные залы. Конечно, все равно выкручиваться было сложно: пошивочные цеха, которые должны были подготовить костюмы, везде оказались в отпусках, музыкальные части, без которых не записать фонограммы, тоже не работали. Но театры делали все возможное, чтобы подготовить своих артистов. К сожалению, это было невозможно сделать в Москве, и в нашем проекте на этот раз не будет запланированной пары из Большого, не участвует Театр Станиславского и Немировича-Данченко.



Зато все же удалось подготовиться представителям Мариинского театра. Но когда люди вышли после нескольких месяцев изоляции и начались усиленные репетиции, несколько пар вылетело из-за травм, состав участников меняли на ходу. В итоге у нас восемь пар вместо семи. В трех из них партнеры в конкурсе не участвуют, но это можно рассматривать и как бонус - таким образом в "Большом балете" можно будет увидеть ведущих солистов, даже заслуженных артистов России.



Мы ждем нового зрителя, который будет болеть за своих представителей. А после того как проект выйдет в эфир, мне кажется, зрители в этих городах побегут в свои театры, чтобы живьем посмотреть на тех, кто представлял их в Москве, - рассказала куратор шоу Софья Гайдукова.



