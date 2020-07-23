В Бурятии Роспотребнадзор тревожит «пандемия» мошенничества

Жулики уже штрафуют «именем» санитарного ведомства через «Почту России»



В Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора встревожено ростом мошенничеств от имени санитарного ведомства. «Просим предпринимателей и юридических лиц проявлять бдительность», - подчеркивает пресс-служба управления.



Это касается случаев, когда к предпринимателям и юридическим лицам республики по телефону обращаются неустановленные лица. Они информируют о предстоящей проверке и необходимости приобретения литературы по вопросам защиты прав потребителей. «Эти действия носят мошеннический характер. При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - говорится в пресс-релизе.



В управлении отмечают, что мошенники время от времени активизируются, используя для введения людей в заблуждение различные поводы и схемы. Они представляются руководителем управления Роспотребнадзора по Бурятии и назначают встречу в связи с поступлением жалоб, предлагают помощь в оформлении уголка для потребителей, предлагают для приобретения нормативно-правовые акты с последними изменениями.



Более того, уже выявлялись случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административного наказания и требований уплаты штрафа якобы от руководителя (заместителя руководителя) Роспотребнадзора. Реквизиты, указанные в постановлении о назначении административного штрафа не соответствуют реквизитам Роспотребнадзора. Также неустановленные лица отправляют на почтовый адрес предпринимателей извещение о получении платных бандеролей.



«При проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудники управления Роспотребнадзора обязаны ознакомить предпринимателя с распоряжением о проведении проверки, предъявить служебное удостоверение. Кроме того, управлением никакие пособия и литература не реализуются», - предупреждают в управлении.



Отметим, Роспотребнадзор и без того находится на стыке взаимодействия бизнеса и потребителей, являясь, пожалуй, самым востребованным и популярным надзорным ведомством. А пандемия коронавируса вывела его в лидеры публичности, вызвав тем, самым, видимо, и «пандемию» мошенничества от его имени.



Фото: egov-buryatia.ru



