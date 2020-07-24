24.07.2020
Суды Бурятии завалили делами на пьяных водителей

Суды Бурятии завалили делами на пьяных водителей

От пьянства за рулем многих не останавливает даже угроза попасть за решетку

Суды республики завалены уголовными делами на водителей,   любящих ездить под парами спиртного или   наркотиков. Многие   горе-водители так и не поняли, что времена изменились и теперь в УК РФ есть новая статья, призванная чрезвычайно  жестко бить по таким нарушителям. Вплоть до реального лишения свободы.

Три года колонии за смерть

Если водитель пойман нетрезвым раз в год, он подвергается наказанию по КоАП РФ. Но если позволил себе такое дважды, то далее его ждет наказание уголовное. Речь идет о статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Многие из таких нарушителей сегодня сидят за решеткой.

Злостные пьяницы-водители, подпадающие под данную статью, фиксируются отдельно. В 2018 году таких было 1411. В 2019 году – 1253. Статистика по количеству осужденных по ст. 264.1 УК РФ примерно такая же. В 2018 году судами республики осуждено 1209 лиц (в 2019 году – 1155).

Из «пьяных» автоприговоров 539   вынесены по преступлениям, совершенным в сельской местности (2018 год). В 2019 году их доля составила 570 приговоров. То есть концентрация пьяниц за рулем  на душу населения  в сельской местности и в городах республики примерно одинакова.

Абсолютное большинство граждан, проходящих по данной статье, полицейские поймали в алкогольном опьянении. Хотя водители в наркотическом или другом виде опьянения тоже попадаются.

Чаще всего пьяные ДТП заканчиваются наездом на пешехода, столкновением с другой машиной  либо трагической смертью пассажиров. Недавно такая человеческая трагедия произошла в Закаменском районе. Согласно материалам суда, женщина решила отправиться в путь в машине, управляемой   нетрезвым мужчиной. Они отъехали от местного магазина примерно в 13:45. Водитель сильно гнал. Примерно в 14 часов он, видимо, расслабился или на что-то отвлекся. Машина лихо вылетела с проезжей части и опрокинулась. Автомобиль, как позже выяснилось, был исправен. То есть в трагедии виноват исключительно человеческий фактор.

Пьяный водитель после аварии выжил. А вот женщина-пассажирка получила слишком тяжелые телесные повреждения. Черепно-мозговая травма привела к ушибу головного мозга тяжелой степени, травматическому отеку. Все усугубилось переломами ребер и травматическим шоком.

Мужчина признал вину по всем пунктам, подал ходатайство о вынесении приговора в особом порядке (без судебного разбирательства). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительно лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Рецидивиста посадили

В Заиграевском районе этим летом также осудили другого отъявленного  рецидивиста. Сельчанина судили по ст. 264.1 УК РФ уже два раза. В первый раз приговорили к 230 часам обязательных работ (плюс лишение права заниматься деятельностью, связанной с  управлением транспортными средствами на два с половиной года). Потом его осудили жестче - на семь месяцев лишения свободы (условно) с тем же лишением права заниматься вышеуказанной деятельностью. Но даже это его не остановило, и он снова, уже в третий раз, сел за руль пьяным.  
Вечером накануне своего задержания сотрудниками ГИБДД  водитель провел в компании друзей, приехал к ним на своей машине. Компания крепко выпила. Когда наступило утро, собутыльники проснулись. Было часов девять, когда они выбрались на улицу, присели у подъезда. Кто-то предложил снова выпить, возражений не последовало. Часа через два гость решил направиться домой, тем более что машина была здесь же – стояла с вечера во дворе дома.

Неуверенно двужущаяся по дороге машина привлекала внимание. Заметил ее и автопатруль ГИБДД, он как раз проезжал в том месте. Приказав водителю сделать остановку, сотрудники увидели, что тот не может даже нормально говорить и от него несет алкоголем. Водитель утверждал, что выпил немного пива. Алкотест показал, что в выдыхаемом нарушителем воздухе абсолютный этиловый спирт составил 1,57 миллиграмма/литр. Позднее суд признал его состояние тяжелой степенью алкогольного опьянения.

Отметим, что «пьяную» машину   задержали полицией примерно через 20 минут после того, как «дорожный» рецидивист тронулся в путь. Хорошо, что за это время он не натворил ничего опасного. На скамье подсудимых гражданин ходатайствовал о проведении процесса в сокращенной форме. Водитель получил шесть месяцев лишения свободы. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два с половиной года.

Судя по всему, жесткость сегодняшних законов понемногу отрезвляет злостных нарушителей. «Пьяная» тенденция в республике  вроде бы наметилась в положительном направлении.

Сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением в 2018 году   задержан  и отстранен  от права управления транспортным средством 6951 водитель с признаками опьянения,   привели статистику в пресс-службе ГИБДД МВД по Бурятии.

Эта суммарная цифра включает в себя водителей,   согласившихся пройти освидетельствование на предмет опьянения, а также тех, кто отказался. В 2019 году подобных нарушителей  задержано 5744.

Петр Санжиев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
пьяные водители
^